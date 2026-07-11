متحدث الصحة: تنفيذ 17 مشروع بتكلفة 17.11 مليار جنيه في المنيا

نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

التخطيط الصحي

وقدم الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، عرضاً شاملاً تناول التخطيط الصحي للمحافظة التي يبلغ تعداد سكانها حالياً 6,672,195 نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 7,303,179 نسمة بحلول عام 2030، مع الحاجة إلى 7000 سرير حكومي لتلبية المستهدفات.

17 مشروعاً بقيمة17.11 مليار جنيه

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظة تشهد تنفيذ 17 مشروعاً بإجمالي تكلفة 17.11 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10 مشروعات قومية بتكلفة 16.9 مليار جنيه تضيف 2556 سريراً. وتشمل المشروعات الرئيسية إنشاء وتطوير مستشفيات بني مزار المركزي، مطاي المركزي، مغاغة، أبو قرقاص، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى مجمعات سمالوط ومغاغة وملوي، وتطوير مستشفى رمد المنيا ومشروع التأهيل الحركي بمغاغة.

مستشفى بني مزار

وأشار «عبدالغفار» إلى أبرز المشروعات الجارية، حيث يُقام مستشفى بني مزار على مساحة 17,708 م² بطاقة 141 سريراً، بتكلفة تقديرية 849.6 مليون جنيه. أما مستشفى أبو قرقاص فيُقام على 48,000 م² ويضم 207 أسرّة بتكلفة 1.34 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في أكتوبر 2026. كما يُقام مستشفى مغاغة على مساحة 18,362 م² بطاقة 318 سريراً بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2026. ويبلغ إجمالي أسرّة مشروعات مستشفيات مطاي والمنيا الجديدة 125 و215 سريراً على التوالي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة أنهت تنفيذ 34 مشروعاً بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2026 بتكلفة إجمالية بلغت 2.7 مليار جنيه، شملت تطوير مستشفيات الحميات والصدر والرمد، ومراكز الأورام، ومراكز تنمية الصحة الأسرية، ورفع كفاءة العديد من المنشآت الصحية، مما يعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنيا ويدعم الاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل.