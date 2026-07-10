الصحة تكشف حقيقة نقص مصل لدغات الثعابين في المستشفيات

حسمت وزارة الصحة والسكان حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن توافر مصل علاج لدغات الثعابين، مؤكدة عدم وجود أي نقص في الإمدادات أو التوزيع، وذلك بعد تزايد المخاوف إثر وقوع عدد من حالات الوفاة والإصابة في بعض المحافظات، خاصة بمحافظة الشرقية.

وشددت الوزارة على أن المصل متاح بجميع المستشفيات المخصصة، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وزارة الصحة: لا توجد أزمة في توافر المصل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصل علاج لدغات الثعابين متوفر بشكل كامل في جميع محافظات الجمهورية، نافيًا ما تردد بشأن وجود أزمة في توفيره.

وأوضح أن المصل يتم إنتاجه محليًا، وأن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية للمصابين دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات الاستهلاك وتعمل على توفير الاحتياجات في مختلف المحافظات.

أماكن توافر مصل لدغات الثعابين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المصل متاح داخل المستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدًا أن الوزارة لم ترصد أي نقص سواء في الإمدادات أو التوزيع أو التوافر.

وأضاف أن جميع الجهات الصحية المعنية تعمل وفق خطة تضمن وصول الأمصال إلى أماكن تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة، بما يحقق سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

لماذا لا يُصرف المصل خارج المستشفيات؟

وأوضح عبد الغفار أن مصل علاج لدغات الثعابين لا يتم صرفه خارج المستشفيات، لأن بروتوكولات العلاج تنص على إعطائه عن طريق الحقن الوريدي تحت إشراف طبي مباشر.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تحسبًا لاحتمالية ظهور تفاعل تحسسي لدى بعض المرضى بعد الجرعة الأولى، وهو ما يستدعي وجود فريق طبي مؤهل للتعامل الفوري مع أي مضاعفات قد تحدث.

وأكد أن هذه الآلية تتوافق مع البروتوكولات الطبية المعتمدة محليًا ودوليًا، والتي تشترط إعطاء المصل داخل منشآت صحية مجهزة لضمان سلامة المريض.

رسالة طمأنة للمواطنين

وجاءت تصريحات وزارة الصحة في أعقاب تزايد التساؤلات حول مدى توافر مصل لدغات الثعابين، بعد تسجيل عدد من حالات الوفاة والإصابة في بعض المناطق، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وأكدت الوزارة أن منظومة توفير الأمصال تعمل بكفاءة، داعية المواطنين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حال التعرض للدغة ثعبان، وعدم محاولة الحصول على المصل أو استخدامه خارج الإشراف الطبي، لضمان تلقي العلاج بالشكل الصحيح والتعامل السريع مع أي مضاعفات محتملة.