لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وجاء إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخلق بيئة تعليمية تحقق الابتكار والإبداع في مجالات الدراسة المختلفة، وإعداد كوادر من شباب مصر المؤهلين بأحدث ما وصل إليه العلم في كافة المجالات لاستكمال مسيرة قيادة الوطن وتحقيق رفعته وازدهاره.



الدراسة بالصفة المدنية بجامعة كيان بالقوات المسلحة (ذكور – إناث)

الشروط العامة:

• أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب / الطالبة أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

• أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشـرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 و عام 2025 .

• أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك.

• أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبار التفضيلي) اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الكيمياء – الأحياء- قياس مستوى الذكاءIQ.

• أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

• أن يتحمل الطالب / الطالبة جميع نفقات الدراسة / الإقامة وذلك في حال رغبته / رغبتها في عدم استكمال الدراسة في أي مرحلة من مراحل الدراسة وحتى التخرج.

الشروط الخاصة للتخصصات الطبية (طب - أسنان - علاج طبيعي - صيدلة):

• تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي " شعبة العلوم فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

• ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع: طب 90% فأكثر - أسنان 89% فأكثر - علاج طبيعي 88% فأكثر - صيدلة 87% فأكثر.

• مدة الدراسة :الطب: 7 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 2 إمتياز)، باقي التخصصات: 6 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 1 إمتياز) .

• يُمنح الطالب / الطالبة درجة البكالوريوس طبقاً للتخصص وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة.

الشروط الخاصة لتخصصات (الهندسة - الحاسبات والذكاء الاصطناعي) :

تقبل الحاصلين على الشهادات الآتية:

الهندسة: الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط.

• أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

• النسبة المئوية للمجموع:85% فأكثر للهندسة، 80% فأكثر للحاسبات والذكاء الاصطناعي.

• مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

الدرجة العلمية التي تُمنح للطالب / الطالبة :

الهندسة: درجة بكالوريوس الهندسة في برامج هندسة (الإلكترونيات والاتصالات /القوى الكهربية والطاقة / الهندسة الطبية / القوى الميكانيكية والطاقة / الميكاترونكس / التصميم والتصنيع).

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: درجة البكالوريوس في البرامج الآتية: (علوم الحاسب - البرمجيات - الأمن السيبرانى - علوم البيانات – الأنظمة الذكية والروبوتات).

مراحل الاختبار: الدراسة بالصفة المدنية بجامعة كيان بالقوات المسلحة :

• تسجيل البيانات

• سحب الملفات واختبار القدرات

• الكشف الطبي (مخفض)

• -لاختبار الرياضي

• الاختبار النفسي والتفضيلي

• الاختبار الشخصي (الهيئة)

الدراسة بالصفة المدنية :

• بالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار القدرات بدء من 11/7/2026 وحتى 22/7/2026، وبالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026، وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 08/08/2026 وحتى 30/08/2026.



رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

• التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

• التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

• يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .

• بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.

مراحل الاختبارات

أولاً: الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الاختبارالنفسي المتقدم

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالرياضي المتقدم والاختبارالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

• التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

• التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

• يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .

• بالنسبة للمدارس العسكرية الرياضية يكون التقديم على الموقع miltraining.mod.gov.eg وسحب الملفات من المدارس العسكرية الرياضية.

