قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن
تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار
علم فلسطين وعلامة النصر.. مشاهد مؤثرة في استقبال منتخب مصر بعد العودة من المونديال
وزير الرياضة يكشف تفاصيل تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني
تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة
ملك العالم كله.. مريم عامر منيب تستقبل محمد صلاح بصورة مميزة بعد عودة المنتخب إلى مصر
مانى يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال.. تفاصيل
تفحم منزل وامتداد النيران لـ 6 أخرى.. مصرع سيدة وإصابة شخص في حريق بسوهاج
رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال حتى مونديال 2030
مصرع سيدة وإصابة آخر.. الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق التهم 6 منازل بساقلتة
نتنياهو يدفع نحو مهاجمة إيران.. وترامب يرفض خشية اتساع المواجهة
بعد أول يوم من تحديد الفائدة.. سعر الدولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«من قتل البشتيلي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة الإبداع المسرحي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال الشرقاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب «من قتل البشتيلي» للكاتب المسرحي والشاعر محمد سيد عمار، وذلك ضمن أحدث إصدارات سلسلة الإبداع المسرحي التي تهدف إلى تقديم نصوص مسرحية متميزة تثري المكتبة العربية وتدعم حركة النشر المسرحي في مصر.


ويقدم الكتاب نصًا مسرحيًا يستلهم لحظة تاريخية، ويطرح رؤية درامية تتجاوز الشكل التقليدي للمسرح الشعري، إذ تتشكل شاعريته من البناء الدرامي والصورة المسرحية، لا من الأوزان والقوافي فقط.

ويستند النص إلى المفهوم الذي طرحه الشاعر والناقد الإنجليزي ت. س. إليوت حول المسرحية الشعرية، باعتبارها نوعًا مختلفًا من الكتابة المسرحية، يعتمد على اكتشاف لغة درامية جديدة تتجاوز حدود الشعر المنظوم.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية البشتيلي بوصفه بطلاً ملحميًا يمتلك موقفًا واضحًا في مواجهة القهر، بينما تتحرك حوله مجموعة من الشخصيات، منها الحرافيش ورجال الأزهر، في صراع تتباين فيه المواقف والمشاعر.


كما يحضر المؤرخ الجبرتي داخل قفص، يوثق الأحداث بصوت لا تمنعه القيود، إلى جانب الأم والابنة اللتين تمثلان امتدادًا لقيم العزة والكرامة المستلهمة من الموروث المصري، في نص يحتفي بالحرية والإنسان، ويستلهم تاريخًا يمتد عبر آلاف السنين.


ويعد محمد سيد عمار أحد أبرز كتاب المسرح في مصر، إذ جمع بين كتابة المسرح والشعر، وقدم عددًا من الأعمال المهمة، من بينها: «ثنائية الحلم والسقوط»، و«أبناء الحبلى ملك العرب»، و«قبل أن يموت الملك»، و«المماليك».


وحصد عمار العديد من الجوائز الأدبية والمسرحية، من بينها جائزة أندلسية، وجائزة الشارقة، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الهيئة العربية للمسرح، وجائزة تيمور، إلى جانب عدد من الجوائز التي منحتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليواصل من خلال أحدث أعماله إثراء المشهد المسرحي العربي بنصوص تجمع بين العمق الفكري والجمال الفني.

الهيئة المصرية العامة للكتاب من قتل البشتيلي محمد سيد عمار الإبداع المسرحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

الزمالك

كواليس خلافات مجلس الزمالك حول شركة الكرة.. وسر انسحاب سليمان من الاجتماع

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

إنجازات متميزة لـ الأوقاف في تنفيذ شروط الواقفين خلال العام المالي 2025/ 2026

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام البخاري بمدينة سمرقند

ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يشهد إقبالًا متزايدًا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد