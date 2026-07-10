ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ووافقنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات بين الجانبين، مؤكداً أن واشنطن وافقت على الاستمرار في المسار الدبلوماسي؛ في إشارة إلى إمكانية استئناف الاتصالات الهادفة إلى معالجة القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الملف النووي.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال مناسبة رسمية، أن الإدارة الأمريكية منفتحة على الحوار إذا أبدت طهران استعداداً للتفاوض، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موعد أو مكان الجولة المقبلة من المحادثات أو طبيعة القضايا التي ستتناولها.

ويأتي هذا التصريح؛ في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط جهود دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد وإيجاد تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، فيما يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هذه التصريحات ستترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.