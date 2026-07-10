إشغال 100% .. نداء مهم من محافظة الإسكندرية للمصطافين

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية استمرار المتابعة اللحظية لنسب الإشغال بجميع شواطئ المحافظة، من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لضمان تنظيم توافد الرواد والحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين بتوجيهات رجال الإنقاذ واتباع تعليمات الرايات المرفوعة بكل شاطئ.

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وصول نسبة الإشغال إلى 100% بعدد من شواطئ المحافظة، شملت شواطئ الأنفوشي، ورأس التين، ووانلي، وجزيرة الذهب، ومحمود سعيد، والبوريفاج بالقطاع الشرقي، إلى جانب استمرار اكتمال الإشغال بشاطئي بحري المميز وعروس البحر، وكذلك شاطئ الهانوفيل المجاني بالقطاع الغربي.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن فرق المتابعة والرقابة تنتشر على مدار اليوم بجميع شواطئ المحافظة، لمتابعة نسب الإشغال لحظيًا، وتنظيم دخول الرواد، والتأكد من جاهزية خدمات الإنقاذ والإسعافات الأولية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة لزائري شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الراغبين في التوجه إلى الشواطئ باختيار الشواطئ الأقل كثافة، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ واتباع لون الرايات المرفوعة على كل شاطئ، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

هذا وتؤكد محافظة الإسكندرية تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية

أرقام شكاوي القطاع الشرقي

01270746490 01289252668

01119555946 01283136655

أرقام شكاوى القطاع الغربي

01270477199 01111113320