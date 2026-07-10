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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هربا من حرارة الجو.. انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا

شاب غارق
شاب غارق
يوسف رجب
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً أثناء السباحة، فى نهر النيل أمام قرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب أثناء نزوله للسباحة فى نهر النيل أمام قرية هو التابعة لمركز نجع حمادي.

وتبين مصرع ناصر علي محمد 35 عاما، مقيم بقرية الشيخ علي، حيث نزل للسباحة فى نهر النيل بنطاق قرية هو، للهروب من حرارة الطقس.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قنا نهر النيل نجع حمادى شاب غارق أخبار قنا

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