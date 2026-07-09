السجن عامين لمحاميين بتهمة استغلال توكيل موكلتهما وتزوير إيصال أمانة في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن عامين على محاميان بتهمة استغلال توكيل عام لموكلتهم وتوقيعها على إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح أحد الأشخاص.

صدر الحكم برئاسة برئاسة السيد المستشار اسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين احمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفه عارف وعبدالباسط قمر الزمان ابراهيم، وحضور أحمد الأحمدى وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج و أشرف خلف وأحمد عبدالستار دياب.

ترجع وقائع القضية لعام 2021 ، عندما وكلت سعدية .م.ع. محامي لأحد القضايا الخاصة بها وألغت التوكيل عام 2023، ودون أن تدرى طلب منهما المحامى التوقيع على ورقة ضمن أوراق التوكيل العام.



وتبين فيما بعد أن المحامي ومعه محاميان اخران استغل التوكيل العام، وطلب منها التوقيع بدفتر إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح أحد الأشخاص من مركز أبوتشت.

وعقب التحقيقات، أحيلت القضية إلي محكمة جنايات قنا وقيدت برقم 1123 لسنة 2026 كلي قنا، والتى قضت بالسجن عامين لمحاميان بتهمة تزوير أوراق إيصال أمانة بقيمة مبلغ 200 ألف جنيه ضد موكلتهم.