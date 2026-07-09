مصطفى بكري : مصر خسرت أمام الأرجنتين بصفارة مشبوهة بتحكم أباطرة حقوق الرعاية والفيفا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري دائما لا يعرف المستحيل، ومازال يكتب تاريخ جديد، مشيرا إلى أن مصر يوم الثلاثاء الماضي كان مختلفا، وكان الشعب المصري داعما للمنتخب الوطني، وكنا نصنع التاريخ أمام العالم كله.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كنا نلعب أمام احد أقوى منتخبات العالم، وقدم المنتخب الوطني أداءا مذهل، وظهر لاعبي المنتخب كالأبطال.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تدخل أباطرة حقوق الرعاية وعصابات الإعلانات المدفوعة، ولا صوت يعلو فوق صوت ملايين المراهنات، وليس مهما ان تفوز دولة مثل مصر.

كتبتها سيناريوهات الغدر

وأشار إلى أنه كان الهام أن يبقى لاعب معين حاكما على عرش اللعبة، مؤكدا أن خسارة مصر ليست أمام ميسيا ورفاقه، ولكن خسارة بصفارة مشبوهة، وكتبتها سيناريوهات الغدر، والعنصرية بظلم سواء في شكل حكم أو غيره.