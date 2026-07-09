تحرك عاجل لإنهاء معاناة ذوي الإعاقة في تخصيص الوحدات السكنية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس باقتراح برغبة موجه إلى المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اتاحة اختيار الوحدة السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بآلية التخصيص التي تتم بطريقة إلكترونية، وذلك للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من اختيار الوحدة السكنية التي تتناسب مع ظروفهم الصحية ، بما يحقق العدالة ويضمن توفير سكن ملائم يتوافق مع احتياجاتهم.

رفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح سيؤدي إلى رفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، لاتاحة اختيار الدور المفضل لديهم حسب نوع الاعاقة ، فمن غير المنطقى ان يتم تخصيص وحدة فى الدور الاخير لذوى الاعاقة من النوع الحركى ، ويضطر لاستخدام المصعد ، وفى حالات انقطاع التيار الكهربائى ستصبح مشكلة كبيرة فى الصعود او النزول.

إتاحة اختيار الوحدة السكنية لذوي الإعاقة

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن الاقتراح يحقق المصلحة العامة، ويعزز مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في مشروعات الإسكان، مطالبا بسرعة دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما يضمن تحقيق الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.