عبد الغني يبحث مع الإسكان الاجتماعي حزمة خدمات جديدة للمهندسين

التقى الدكتور المهندس محمد عبدالغني – نقيب المهندسين، مي عبدالحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سبل التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والصندوق في عدد من الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة لبيب- عضو المجلس الأعلى للنقابة نائب وزير الاتصالات، والمهندس الاستشاري السيد حسن – أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد حامد- المدير التنفيذي للنقابة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون في ملف الإسكان المتوسط، وتسهيل حصول المهندسين على الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق.

حزمة خدمات جديدة للمهندسين

وأكد نقيب المهندسين أهمية تعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيراً إلى أن النقابة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير حلول سكنية مناسبة لأعضائها، خاصة في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة.

كما طرح نقيب المهندسين رؤية النقابة بشأن التوسع في مشروعات الإسكان الاقتصادي، ودراسة تخصيص أراضٍ جديدة يمكن أن تسهم في إقامة مشروعات سكنية تلبي احتياجات المهندسين والشباب، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت مي عبدالحميد حرص الصندوق وترحيبه بفتح آفاق تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بآليات طرح الوحدات السكنية وإجراءات التخصيص، وسبل التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التجربة والخبرات المتراكمة التي يمتلكها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.