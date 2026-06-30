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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المهندسين يبحث مع عميد هندسة عين شمس أبرز تحديات المهنة

نقيب المهندسين يبحث تحديات المهنة في جامعة عين شمس
نقيب المهندسين يبحث تحديات المهنة في جامعة عين شمس
الديب أبوعلي

استقبل الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، وفدًا من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو شعت عميد الكلية، وضم الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالعزيز- وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هاني السيد عبدالحليم سعد، مساعد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول أبرز التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في مصر، وفي مقدمتها تطوير منظومة التعليم الهندسي، إلى جانب دعم التعليم الحكومي، وتعزيز جودة مخرجات العملية التعليمية، وبحث آليات الارتقاء بالمهنة.

 

تحديات تواجه مهنة الهندسة 

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، بما يحقق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني، والاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في تطوير منظومة مزاولة المهنة.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني حرص النقابة على توثيق التعاون مع جامعة عين شمس باعتبارها إحدى الجامعات الحكومية الرائدة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الكلية في تطوير ملف مزاولة المهنة، وإعداد امتحانات القيد، وإنشاء بنك أسئلة علمي يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة، إلى جانب تطوير اختبارات القيد في جداول الاستشاريين بما يسهم في اختيار الاستشاريين من أصحاب الكفاءة والخبرة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عمرو شعت أن الكلية تؤمن بأهمية العمل التكاملي مع نقابة المهندسين، انطلاقًا من المسؤولية المشتركة تجاه تطوير مهنة الهندسة في مصر، مؤكدًا أهمية إطلاق برامج تحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والمهني والتعاون في ملفات مزاولة المهنة، والاستشاريين، وبنوك الأسئلة والامتحانات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المهندس المصري ومكانة المهنة.

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