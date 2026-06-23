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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندسين تبحث مع التنمية المحلية إنشاء منصة لضبط ملف التصالح بمخالفات البناء

لقاء المهندسين ووزيرة التنمية المحلية والبيئة
لقاء المهندسين ووزيرة التنمية المحلية والبيئة
الديب أبوعلي

التقى الدكتور محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- الأمين العام، بالدكتورة منال عوض- وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وبينهم الدكتور عصام شعث- مساعد الوزيرة للإدارة المحلية.

وفى بداية اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض، على تقديم التهنئة للدكتور محمد عبدالغني بعد نيل ثقة المهندسين فى الانتخابات الأخيرة، متمنية له كل التوفيق والنجاح لخدمة جميع المهندسين فى مختلف المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المهندسين لدعم جهود التنمية العمرانية وتنفيذ المشروعات بالدولة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيرة إلى وجود العديد من الملفات والخدمات التى يقدمها المهندسون فى المحافظات فيما يخص الملفات والقوانين التى تهم المواطنين، وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذا منظومة المتغيرات المكانية وغيرها من الملفات المهمة.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة ومختلف المحافظات على التنسيق والتعاون مع النقابة العامة للمهندسين بما يساهم فى تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنيين والاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة وأساتذة الجامعات والمتخصصين فى ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، تقديره للدور الذي تقوم به الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد نقيب المهندسين على حرص النقابة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية، انطلاقًا من الإيمان بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات الهندسية في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية في مختلف المحافظات.

 ملف التصالح في مخالفات البناء

وأشار إلى أن هناك عددًا من الملفات المشتركة التي تمثل أولوية للتعاون بين الجانبين، وفي مقدمتها ملف المهندسين العاملين بنظام السركي داخل الوزارة، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم من خلال وضع آليات تضمن تعيينهم بشكل قانوني، وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية، بما يحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار المهني، ما سينعكس على مستوى الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية بشكل إيجابي.

كما تطرق إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، وأهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للنقابة في دعم جهود الوزارة لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق أعلى درجات الانضباط الفني والهندسي، وستقوم النقابة بإعداد مقترحات تتضمن وسائل تسهيل الإجراءات سواء من حيث التكلفة أو المستندات المطلوبة.

كما أكد "عبدالغني" أهمية العمل على إيجاد آليات تضمن الإشراف الفعلي على التنفيذ بما يحقق جودة تنفيذ المنشآت والحفاظ على الثروة العقارية، وتقليل حجم المخالفات وتحسين فرص التشغيل للمهندسين، لضمان الإشراف الفعلي و رقابة التنمية المحلية على المنشآت أثناء تنفيذها.

وفي هذا الإطار، اقترح نقيب المهندسين إنشاء منصة رقمية مشتركة بين وزارة التنمية والنقابة، لتفعيل منظومة الإشراف الفعلي، بما يتيح توثيق أعمال الإشراف والرقابة إلكترونيًا، ويعزز الشفافية والمتابعة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية.

من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي- وكيل نقابة المهندسين، أهمية وضع آلية واضحة  لتفعيل منظومة الإشراف الفعلي على تنفيذ الأعمال الهندسية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية ويحافظ على جودة التنفيذ وضمان السلامة الإنشائية للمباني، إلى جانب توفير فرص عمل للمهندسين في مختلف المحافظات.

كما تناول وكيل النقابة أوضاع المهندسين العاملين بنظام السركي والعمالة اليومية، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، وتحفظ حقوقهم، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها في مواقع العمل المختلفة.

وأشار الشافعي إلى أهمية تحسين بيئة العمل داخل المراكز التكنولوجية، من خلال توفير أماكن انتظار واستراحة مناسبة للمهندسين الذين يترددون عليها لإنجاز الأعمال الفنية، لا سيما في المحافظات، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور معتز طلبة، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن النقابة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية ومواكبة أحدث النظم الهندسية والتكنولوجية.

وأضاف الأمين العام أن النقابة تمتلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف التخصصات الهندسية، ويمكن الاستفادة من هذه الخبرات في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع الوزارة داخل المحافظات، بما يدعم تطوير أداء المهندسين العاملين بالإدارة المحلية، ويرفع كفاءة المنظومة الهندسية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين فيما يخص بعض المقترحات التى تم مناقشتها فى الاجتماع لتنفيذها على أرض الواقع.

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