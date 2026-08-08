قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: نتحدث مع الإيرانيين.. والمفاوضات في منتصف الطريق

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن واشنطن تجري اتصالات ومفاوضات مع الجانب الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الحالي على ضمان تحقيق أهدافها من المواجهة، بالتزامن مع جهود لتأمين حركة الملاحة ومرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وقال فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة «تتحدث مع الإيرانيين»، موضحًا أن واشنطن تسعى إلى التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعتها للصراع.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ترى أنها «دمرت البرنامج النووي الإيراني، ودمرت جيشه التقليدي، وقلصت بشكل كبير قدراته العسكرية غير المتكافئة».

وأوضح أن واشنطن تحاول حاليًا معرفة ما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء «التغييرات طويلة الأمد» التي تراها الولايات المتحدة ضرورية لتحسين العلاقات بين البلدين.

وأكد فانس أنه في حال عدم استعداد إيران لإجراء هذه التغييرات، فإن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة «أقصى قدر ممكن من الضغط» عليها.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن المواجهة لم تنته بعد، قائلًا: «نحن في منتصف المعركة. لم ينته الأمر بعد، وهو بالتأكيد ليس في بدايته، ما زلنا في منتصف المعركة».

هرمز في قلب المفاوضات

وفي تطور مرتبط بالمحادثات، قال فانس إن الولايات المتحدة تركز حاليًا على ضمان حرية مرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إيران لا تزال «في منتصف الطريق».

وأوضح أن واشنطن تعمل على إعداد خطة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق، تتضمن إزالة الألغام، إلى جانب السعي للحصول على التزام إيراني بعدم استهداف السفن التي تمر عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التقدم أو مدى إمكانية التوصل إلى تفاهمات نهائية.

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس واشنطن الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز البرنامج النووي الإيراني المفاوضات مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد