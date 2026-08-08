قرار الحرب ليس بيد الحكومة.. بزشكيان يكشف الجهة صاحبة القرار في إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قرار الدخول في الحرب لا يعود إلى الحكومة، مشددًا على التزام حكومته بقرارات المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خامنئي.

وقال بزشكيان: إن قرار الحرب ليس بيد الحكومة"، موضحًا أن القيادة الإيرانية هي الجهة التي تتولى اتخاذ القرار في القضايا المصيرية المتعلقة بالحرب والتصعيد.

وأضاف الرئيس الإيراني: نحن ملتزمون بقرارات قائد الثورة والجمهورية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن القيادة هي التي تتخذ القرار الذي تراه الأمثل بالنسبة لإيران.

وفي المقابل، أوضح بزشكيان أن مسؤولية الحكومة تتركز في الجانب التنفيذي، قائلًا: نحن في الحكومة مسؤولون عن توفير المعدات والموارد".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة وتحديد مسار جديد في مضيق هرمز "تقترب من التوصل إلى اتفاق". وأوضح أن فتح المضيق مرهون بشروط أخرى.

كما اتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الباكستانية، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن إدارة إيران للمضيق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مقدمي، إن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران بشكل كامل.

وأوضح أن قرار إعادة فتح المضيق يخضع لـ«آلية وشروط» تحددها إيران، ولا يرتبط بالمفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان.

وأضاف أن المضيق سيُفتح في حال وافقت واشنطن على شروط إيران وتوقفت عن التدخل في المفاوضات الإقليمية.