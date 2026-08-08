مصرع سيدة ونجلها الرضيع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طور سيناء – أبو رديس

لقيت سيدة و نجلها الرضيع مصرعهما، فيما أُصيب 4 أشخاص آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق القديم بمدينة طور سيناء، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم.

وكشف مصدر طبي بجنوب سيناء، أن الحادث أسفر عن مصرع شروق إبراهيم محمد، 32 عامًا، ونجلها عمر حليم صلاح، 6 أشهر، متأثرين بإصاباتهما البالغة جراء الحادث.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: محمد أمين محمود، 50 عامًا، وآية محمد أمين، 17 عامًا، وفتحية علاء حماد، 41 عامًا، وحليم صلاح عبد الرحمن، 30 عامًا، وجميعهم من محافظة الشرقية، حيث جرى نقلهم إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انقلاب السيارة عقب كمين طور سيناء، أثناء سيرها في الاتجاه المؤدي إلى مدينة أبو رديس بالطريق القديم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

كما جرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسبابه وملابساته.