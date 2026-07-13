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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50ألف جنيه لسائق للإتجار في المخدرات بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم سائق مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش، فيما قضت ببراءة اثنين من مرافقيه، لعدم ثبوت صلتهما بالمضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 24 أبريل 2026، عندما تمكن طاقم التفتيش المشترك بين مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بنويبع وسرية الكشف عن المهربات، بأحد الأكمنة المؤدية إلى مدينة شرم الشيخ، من استيقاف سيارة تحمل اللوحات (ط.ج.ب 6249)، يقودها المتهم أحمد ح.م.ح، البالغ من العمر 21 عامًا، والمقيم بمنطقة مبارك الجديد بمدينة طور سيناء، وبرفقته كل من محمود أ.ا.ا (25 عامًا)، وحمد الله ص.ع.ص (23 عامًا)، من وادي الطور.

وأثناء تفتيش قائد السيارة، عُثر بحوزته على 12 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ مالي، بينما لم يُسفر تفتيش مرافقيه عن العثور على أي مواد مخدرة أو محظورة، واقتصر ما بحوزتهما على هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم، أنكر في البداية حيازته للمخدرات، إلا أنه أقر بها لاحقًا، فيما أكد المتهمان الآخران أنهما كانا في طريقهما إلى مدينة شرم الشيخ للتنزه، وأنهما لا يعلمان شيئًا عن المواد المخدرة المضبوطة.

وجرى تحرير المحضر رقم 4190 جنح شرم الشيخ لسنة 2026، وأثبتت عملية الوزن أن كمية المضبوطات بلغت 1.185 كيلوجرام من مخدر الحشيش.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبلغ المالي خزينة المحكمة، مع التحفظ على السيارة لحين الفصل في الدعوى.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 510 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهمين الآخرين لعدم كفاية الأدلة على اشتراكهما في الجريمة.

جنوب سيناء حبس سائق مخدرات شرم الشيخ

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