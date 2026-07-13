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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : لا أحد يعلم هذا - لقد كان لدينا اتفاق مغلق وإيران انتهكته

ترامب
ترامب
فرناس حفظي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت "ضربات قاسية جدًا" لإيران، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل عملياتها ضدها.


وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية، وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، نرد بضربات قاسية".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع إيران، لكنه اتهم طهران بالتراجع عنه، قائلاً: "كان لدينا اتفاق، وكل شيء كان قد أُنجز، لكنهم خرقوه. إنهم دائمًا ما ينقضون الاتفاقات، لقد أبرمنا معهم نحو عشرة اتفاقات".


وتابع: "سنواصل ضربهم بقوة، وسنواصل السيطرة على المضيق، وربما سنديره أيضًا، وسنصبح حراس المضيق، وربما نطلق على أنفسنا اسم (الملاك الحارس للمضيق)".

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