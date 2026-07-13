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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة ضربات ضد إيران بأوامر من ترامب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الاثنين، إطلاق مرحلة جديدة من العمليات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في إطار حملة تقول واشنطن إنها تستهدف الحد من القدرات الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الضربات بدأت عند الساعة الخامسة مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الموافق منتصف ليل الاثنين بتوقيت إيران، مشيرة إلى أن العمليات تأتي ضمن جهود حماية السفن التجارية والمدنية العابرة للممرات البحرية الحيوية.

وأكدت "سنتكوم" أن تنفيذ هذه الهجمات جاء بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بتكثيف العمليات العسكرية بهدف "محاسبة القوات الإيرانية" وتقليص قدرتها على تنفيذ هجمات تهدد حركة الملاحة في المنطقة.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إيران مضيق هرمز واشنطن

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