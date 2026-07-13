قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا
من أدى هذه الصلاة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة
نشأت الديهي: وحدة سوريا قضية أمن قومي عربي.. والتقارب المصري التركي يزعج إسرائيل
قرار عاجل بغلق حمام سباحة مركز شباب استاد بورسعيد
3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني
أمريكا تعلن إحباط هجوم إيراني في مضيق هرمز.. وإسقاط صاروخ ومسيرة خلال حماية السفن
3 أمور منتشرة بين الناس حذرنا النبي منها.. إياك وفعلها
الرقابة المالية: 12 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال مارس 2026
القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء موجة ضربات ضد إيران بأوامر من ترامب
مجلس الصحفيين يقرر فتح باب التقديم للقيد.. ويوقف قيد 8 صحف
إيران.. انفجارات متتالية تهز بندر عباس وسيريك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار عاجل بغلق حمام سباحة مركز شباب استاد بورسعيد

شباب و رياضة بورسعيد تقرر غلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد
شباب و رياضة بورسعيد تقرر غلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد
محمد الغزاوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت مديرية الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد قرارا بغلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد لحين استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة.

شباب و رياضة بورسعيد تقرر غلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد 

جاء القرار عقب جولة تفقدية برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، للتأكد من تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت الرياضية.
 

وأكد مدير المديرية أن سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، تأتي على رأس الأولويات، مشددًا على استمرار حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي منشأة لا تستوفي الاشتراطات، حتى يتم تلافي جميع الملاحظات واستيفاء المتطلبات اللازمة.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة مركز شباب الاستاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

النائبة سجى عمرو هندي

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

سعر الدولار اليوم

ارتفاع فى كافة البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سويسرا

قانون غير مقبول.. مدرب سويسرا يفتح النار على التحكيم في كأس العالم

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

ترشيحاتنا

الهاتف الذكي

ميزة ذكية أم فخ؟ كيف كشفت إشعارات الهاتف الذكي خيانة شاب لخطيبته بالخطأ

زنفو Aurora Tur

زنفو Aurora Tur أرقام استثنائية بمحركات لا تصدق.. صور

آبل

آبل تغير قواعد اللعبة.. إستراتيجية ذكية من آيفون 18 برو لاكتساح مبيعات 2026

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد