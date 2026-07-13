قرار عاجل بغلق حمام سباحة مركز شباب استاد بورسعيد

أصدرت مديرية الشباب والرياضة فى محافظة بورسعيد قرارا بغلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد لحين استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة.



شباب و رياضة بورسعيد تقرر غلق حمام سباحة الأطفال بمركز شباب الاستاد

جاء القرار عقب جولة تفقدية برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، للتأكد من تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت الرياضية.



وأكد مدير المديرية أن سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، تأتي على رأس الأولويات، مشددًا على استمرار حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي منشأة لا تستوفي الاشتراطات، حتى يتم تلافي جميع الملاحظات واستيفاء المتطلبات اللازمة.