تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بمنطقة السيدة نفيسة، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة بالضواحي..

وتفقد المحافظ معدلات تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة، والتي تضم ٧٢ عمارة سكنية، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير ورفع كفاءة ٢٠ عمارة، ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وتابع محافظ بورسعيد اعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية، والأرصفة، وتطوير منظومة الإضاءة، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، فضلا عن تغيير شبكات ونوازل الصرف الصحي و شبكات المياه بالعمارات والبطاريات و طلاء الواجهات و رفع كفاءة الأرصفة و رصف الطرق الداخلية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من ٨٥ ٪ من أعمال المرحلة الأولى من التطوير ،، مؤكدًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة