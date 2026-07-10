شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تشهد توافدًا واسعًا من أبناء المحافظة والمجاورات .. صور

شهدت محافظة بورسعيد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إقبالًا كبيرًا من أبناء المحافظة وزائريها من مختلف المحافظات، حيث استقبلت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد، وجبال الملح بمدينة بورفؤاد، أعدادًا كبيرة من المواطنين، بالتزامن مع استمرار رحلات اليوم الواحد التي تشهدها المحافظة، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية وترفيهية متنوعة.

مول الأوت ليت وسوق السمك الجديد يستقبلان آلاف الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

كما شهد مول الأوت ليت التجاري وسوق السمك الجديد توافد أعداد كبيرة من الزائرين، حيث حرصت الأسر على الاستمتاع بأجواء التسوق والترفيه، إلى جانب الإقبال على شراء وتناول المأكولات البحرية داخل سوق السمك، الذي أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والخدمية بالمحافظة، لما يتميز به من مستوى حضاري وخدمات متكاملة.

وفي السياق ذاته، استقبلت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد آلاف المصطافين الذين استمتعوا بالأجواء الصيفية.

فيما واصلت جبال الملح بمدينة بورفؤاد جذب الزائرين من مختلف المحافظات، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بالطبيعة المميزة للمنطقة، التي تحولت إلى أحد أبرز المزارات السياحية بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها للارتقاء بالمقاصد السياحية والترفيهية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بما يعزز مكانة بورسعيد كواحدة من أهم الوجهات السياحية الداخلية، مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظة من إقبال متزايد يعكس نجاح جهود التطوير والتنمية التي تشهدها مختلف القطاعات.