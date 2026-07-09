محافظ بورسعيد يوجه بدراسة عشرات الملفات في مجالات الإسكان وتوفير فرص العمل والتظلمات وتحقيق العدالة

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد سلسلة لقاءاته الدورية مع المواطنين، بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والاستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

جاء ذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية لها،

واستهل المحافظ اللقاء بصرف عدد من المساعدات المالية و الغذائية للأسر الاولى بالرعاية وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد كبير من الشكاوى والطلبات المتنوعة، ووجه بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

محافظ بورسعيد يؤكد: التواصل المباشر مع المواطنين نهج ثابت.. و توجيهات فورية لحل الشكاوى والاستجابة للمطالب الإنسانية

استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين بشأن المحال البديلة بمول الأوتليت الجديد، والتي تقع بالأدوار العلوية وما ترتب على ذلك من ضعف الحركة التجارية وارتفاع القيمة الإيجارية، مما أدى إلى تكبده خسائر كبيرة واضطراره للتنازل عن عدد من المحال، مطالبًا بتحقيق المساواة مع أصحاب المحال البديلة بالدور الأرضي.

ووجه المحافظ بدراسة الملف بالكامل ومراجعة الموقف بما يحقق العدالة في إطار اللوائح المنظمة

و عرض أحد المواطنين شكواه بشأن فصله من العمل ووقف راتبه، مؤكدًا ما تعرض له من أضرار مادية ومعنوية، ووجه المحافظ بمراجعة الموقف القانوني من خلال الجهات المختصة وإعداد تقرير شامل.

مناقشة شكوى تتعلق بالتحفظ على عربتين خشبيتين يستخدمهما رب أسرة كبير في السن كمصدر رزقه الوحيد، ووجه المحافظ بفحص الواقعة والتحقق من الإجراءات المتخذة ومراعاة البعد الإنساني. كما ناقش المحافظ طلب أحد المواطنين باسترداد فرق مالي بعد تخفيض قيمة التصالح وسداد المبلغ بالكامل، ووجه بمراجعة المستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التماس مواطن بشأن مطالبته برسوم مرتفعة تتعلق بوحدة سكنية سبق التصالح عليها، ووجه سيادته بدراسة الملف قانونيًا مع مراعاة الظروف الاجتماعية للأسرة.. كما وجه المحافظ بفحص شكوى أحد العاملين السابقين بمواقف السرفيس، والذي تقدم بتظلم من إنهاء عمله وما تضمنته شكواه من ادعاءات تتعلق بتحصيل مبالغ دون سند قانوني، واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

طلب إعادة صرف معاش: وجه المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المختصة لفحص طلب مواطن من ذوي الهمم بشأن إعادة صرف معاش والده الذي تم إيقافه.

طلب توصيل مرافق لمطعم: استمع المحافظ لشكوى صاحب أحد المطاعم بشأن عدم الموافقة على توصيل المرافق بعد التوسعة، ووجه بدراسة الطلب وفق الاشتراطات القانونية.

طلبات توفير فرص عمل: ناقش المحافظ عددًا من الطلبات المقدمة من شباب وفتيات وخريجين وأصحاب مؤهلات جامعية، ومن بينهم أشخاص من ذوي الهمم، للحصول على فرص عمل مناسبة أو التعاقد بالجهات المختلفة، ووجه بحصر هذه الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة الفرص المتوافرة وفق الضوابط.

طلبات دعم للحالات الإنسانية: استمع المحافظ إلى عدد من الحالات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، من بينها مطلقة تعول ثلاثة أبناء، وأحد ذوي الهمم يطلب إعانة أو وظيفة، وسيدة مسنة تطالب بإعادة صرف معاش "تكافل وكرامة"، ووجه بسرعة بحث الحالات اجتماعيًا واتخاذ الإجراءات المناسبة.

طلبات تراخيص ومخالفات: وجه المحافظ بفحص عدد من الطلبات المتعلقة بتراخيص البناء، ووقف بعض التراخيص، ومراجعة المستندات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

مقترحات لتطوير الخدمات بمنطقة الفيروز: استمع المحافظ إلى عدد من المقترحات الخاصة بتشجير الطرق، وتعزيز الخدمات الأمنية، وتوفير وسائل النقل العام، وإنشاء وحدة إسعافات أولية، ووجه بدراسة إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن جميع الشكاوى والطلبات يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والشفافية، وأن الهدف هو تحقيق العدالة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إليهم ومتابعة مشكلاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تعكس اهتمام المحافظة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة

كما أكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، داعيًا الراغبين في عرض شكاواهم أو مقترحاتهم إلى التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ووسائل التواصل والمستندات المؤيدة، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة، بما يضمن سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات المناسبة