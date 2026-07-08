محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال الحفر وطبقة الأساس لتوسعات شارع غرب إستاد النادي المصري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الانتهاء من الحفر وتنفيذ طبقة الأساس الخاصة بمشروع توسعات شارع غرب استاد النادي المصري، وذلك في المسافة الممتدة من شارع 23 يوليو حتى شارع عاطف السادات، في إطار متابعة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها بالمحافظة

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروع، وفق أعلى معايير الجودة.

محافظ بورسعيد يتفقد الانتهاء من أعمال الحفر وطبقة الأساس لتوسعات شارع غرب استاد النادي المصري

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لرفع محول الكهرباء ولوحات توزيع الكهرباء ونقلها إلى موقع بديل

وأكد المحافظ أن الأعمال جاءت ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية وتحسين السيولة المرورية، بما يواكب أعمال التنمية الجارية، ويحقق سهولة الحركة للمواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية التحتية بما يخدم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد