محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع ضمن الخطة الشاملة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير منظومة الطرق، والارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري بمختلف المناطق

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والعميد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والمهندسة احسان بورمة مدير مديرية الطرق والنقل و الأستاذة لمياء الجيار مدير إدارة الرصد البيئي

جولة ميدانية لمتابعة نسب التنفيذ بشوارع ( سيزوستريس بالشرق وشارعي الإمارات والسعودية

حيث تفقد المحافظ نسب التنفيذ بأعمال تطوير شارع سيزوستريس بحي الشرق، وشارع أسوان بحي المناخ، وشارعي الإمارات والسعودية بحي العرب

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل الرصف ورفع الكفاءة، وزيادة معدلات الإضاءة، وأعمال التجميل والتشجير، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الشوارع والمحاور المرورية، بما يحقق نقلة حضارية شاملة، ويوفر بيئة آمنة ومتطورة للمواطنين