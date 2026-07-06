سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريقين اندلعا في وحدتين سكنيتين بموقعين مختلفين خلال ساعات، دون وقوع أي إصابات، وذلك بفضل سرعة الاستجابة والدفع بسيارات الإطفاء، فيما باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريقين.

وتلقت قوات الحماية المدنية البلاغ الأول بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بشارع عبادي، وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق نتج عن ماس كهربائي داخل الشقة، فيما لم يكن للفرن الموجود أسفل العقار أي علاقة بنشوب الحريق، سوى أن ألسنة اللهب امتدت إلى مدخنته، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها داخل الوحدة السكنية، ومنعت امتدادها إلى باقي أجزاء العقار، قبل تنفيذ أعمال التبريد، بينما أسفر الحريق عن احتراق محتويات الوحدة دون إصابات.

السيطرة على حريقين بوحدتين سكنيتين في بورسعيد دون وقوع إصابات

وفي الوقت نفسه، تلقت القوات بلاغًا آخر بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحي، حيث تبين أن الحريق اندلع بوحدة التكييف الداخلية، ما تسبب في احتراقها وجزء من إحدى الغرف.

وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على الحريق بالكامل، ومنعت امتداده إلى باقي الشقة والعقار، كما أجرت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحريقين اللذين اندلعا في توقيت متقارب، والسيطرة عليهما بالكامل دون تسجيل أي إصابات، بفضل سرعة التحرك والإمكانات الفنية المستخدمة في محاصرة النيران.

وتحرر المحضران اللازمان بالواقعتين، فيما كلفت الأجهزة الأمنية فريقًا من إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريقين، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.