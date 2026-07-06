قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين
تحذير عاجل.. الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر
بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
فرحة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة التوحيد
الأوقاف: إقبال كبير على دولة التلاوة في الموسم الثاني.. ومد التصفيات إلى 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس تقود حوارًا مع المستثمرين لمواءمة إعداد الكوادر الفنية مع احتياجات الصناعة

وليد جمال الدين: ننتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التوطين
وليد جمال الدين: ننتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التوطين
محمد الغزاوى

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فعاليات اللقاء الذي نظمته بالتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بمقر الهيئة في منطقة السخنة الصناعية، في إطار جهودها لتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الهيئة مع أكاديمية السويدي الفنية الشهر الماضي، بهدف مناقشة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتعزيز مواءمة برامج التدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة، وذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، و حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية والأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، وفريق إدارة الأكاديمية، وممثلي الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الصناعية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وليد جمال الدين: ننتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التوطين

وتضمنت الفعالية كلمات افتتاحية عن جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاستثمار الصناعي وتنمية رأس المال البشري، وعن دور أكاديمية السويدي الفنية في تطوير منظومة التعليم الفني، تلاها عرض تقديمي حول نموذج التعليم الذي تقدمه الأكاديمية، كما شهدت الفعالية جلسة نقاشية موسعة مع المستثمرين تناولت آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، وفرص الشراكة في تصميم البرامج الفنية، وربط التدريب بالتوظيف داخل المصانع.

وفي هذا السياق، أكد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه الفعالية تأتي في إطار رؤية الهيئة للانتقال من مرحلة تمكين الاستثمار إلى مرحلة توطين الصناعة، من خلال بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على توفير البنية التحتية والحوافز الاستثمارية، وإنما تمتد لتشمل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات الصناعة الحديثة، مشيرًا إلى أن التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة يمثل أحد أهم ركائز استدامة الاستثمار داخل نطاق الهيئة، مؤكدًا أن نجاح التجربة الاستثمارية لا يكتمل إلا بوجود عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المناطق الصناعية المصرية، ولافتًا إلى أن إشراك المستثمرين في تحديد الاحتياجات التدريبية يمثل خطوة محورية لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات المصانع الفعلية، الحالية والمستقبلية.

ومن جانبها، أكدت السيدة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية والأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك، أن أكاديمية السويدي الفنية تؤمن بأن تمكين الشباب هو المفتاح الحقيقي لتحقيق التقدم، ولذلك تحرص على تزويدهم بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل، وفتح مسارات تُمكنهم من التعلم المستمر والتطور واكتساب الخبرات العملية. وأضافت أن الأكاديمية تتطلع إلى توسيع نطاق أثرها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء مدارس فنية تلبي الاحتياجات الصناعية لكل منطقة، بما يدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

الجدير بالذكر أن أكاديمية السويدي الفنية بمنطقة السخنة الصناعية، والمقرر بدء تشغيلها في سبتمبر 2026، تستهدف استقبال 450 طالبًا وطالبة في عامها الدراسي الأول، وصولًا إلى طاقة استيعابية إجمالية تبلغ 1350 طالبًا وطالبة. وتعتمد الأكاديمية على نظام التعليم الفني المزدوج وفق النموذج الألماني لمدة ثلاث سنوات، يجمع بين 80% تدريب عملي و20% دراسة نظرية، ويُمنح الخريجون شهادة مصرية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب شهادة مهارات معتمدة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، بما يعزز جاهزيتهم للعمل داخل القطاعات الصناعية المختلفة، كما تقدم الأكاديمية برامج متخصصة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والهيدروليك والنيوماتيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب برامج متقدمة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

السويس السخنة قناة السويس اقتصادية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

طبيب يعرض عملية مجانية لطالبة متفوقة تعاني من تشوه بالعمود الفقري

هدية إنسانية..طبيب يعرض عملية مجانية لطالبة متفوقة تعاني من تشوه بالعمود الفقري

لقاء توعوي للشباب

مطرانية المعادي تنظم لقاء لتعزيز الوعي الإعلامي للشباب ومواجهة الأخبار المزيفة

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان

الصحة: ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من 28% عام 2008 إلى نحو 79% حاليًا

بالصور

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد