بعد تصويرها .. جمال بخيت يهدي ماسبيرو نسخة من حلقات أشعاره للبث التليفزيوني

أهدى الشاعر الكبير جمال بخيت التليفزيون المصري نسخة من أشعاره ، بعدما قام بتصوير العديد منها بإلقاء جذاب وأداء مميز .

وقالت المخرجة أميرة سالم رئيسة قطاع القنوات المتخصصة : إن جمال بخيت شاعر كبير على الصعيد الوطني والعربي ، وبعد انتشار إبداعاته مكتوبة ومقروءة ، سوف يسعد ملايين المشاهدين برؤيتها مصورة ، بصوت وأداء جمال بخيت .

وجه الكاتب أحمد المسلماني الشكر للشاعر الكبير علي إهدائه قصائده المرئية إلي ماسبيرو للبث التليفزيوني بشكل دائم وعلي جميع قنواته وإذاعاته. وأكد المسلماني على اهتمام الهيئة الوطنية للإعلام وتقديرها الكبير للشعر والشعراء ، ولمجمل سياقات ومسارات الآداب والفنون.