بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين

بدأت اليوم الاثنين في الفلبين مداولات عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي في قضية ذات أبعاد سياسية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، شيروين غاتشاليان: "أعلن بدء محاكمة عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي وبدء جلساتها".

ولم تحضر دوتيرتي أولى جلسات المحاكمة، حيث فضلت أن تكون ممثلة من جانب أحد المحامين، حيث يرى الخبراء أن قضيتها قد تؤثر على خطط ترشحها للرئاسة عام 2028.

و أوضحت دوتيرتي في بيان لها أن "عبء الإثبات لا يزال يقع على النيابة العامة. إن اختيارها المثول من خلال محام عوضا عن الإدلاء بشهادتها بصفة شخصية، لا يُقلل من المساءلة ولا يعني انعدام الشفافية".

و تم نشر أكثر من 6000 شرطي لتأمين مبنى مجلس الشيوخ، حيث كان من المتوقع أن يتجمع مؤيدون لدوتيرتي ومعارضون لها قبل بدء المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 92 يوما.