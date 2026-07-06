قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من الأهالي.. ظهور ثعابين في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مالاوي في مختلف المجالات
مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس
تحرك برلماني لوضع خطة وطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة
هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه ؟ الإفتاء تجيب
مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"
أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا
موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو في البنوك.. الأخضر بكام؟
متحدث الأوقاف: "دولة التلاوة 2" يثبت حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية
شاهد | أهداف مباراة النرويج والبرازيل .. والسيليساو خارج كأس العالم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

الثعابين
الثعابين
ريهام قدري

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة صورًا ومقاطع فيديو عن انتشار الثعابين في عدد من المناطق، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، ودفع كثيرين للتساؤل عن أسباب ظهورها بهذا الشكل، وكيفية الوقاية منها، وأفضل الطرق للتعامل معها دون تعريض النفس للخطر.

لماذا تظهر الثعابين بكثرة؟

أكد الطبيب البيطري هاني غريب ان ظهور الثعابين في بعض الفترات إلى عدة أسباب، من أبرزها:

ارتفاع درجات الحرارة: تدفع موجات الحر الثعابين إلى مغادرة جحورها بحثًا عن أماكن أكثر برودة أو عن مصادر للمياه.

البحث عن الغذاء: تزداد حركة الثعابين في الأماكن التي تنتشر فيها القوارض والفئران، لأنها تُعد مصدرًا رئيسيًا لغذائها.

التوسع العمراني: يؤدي البناء بالقرب من الأراضي الزراعية أو الصحراوية إلى زيادة فرص احتكاك الإنسان بالثعابين.

تراكم المخلفات والحشائش: تشكل أكوام القمامة والأخشاب والحشائش الكثيفة بيئة مناسبة لاختباء الثعابين.

موسم التكاثر: خلال بعض أوقات العام تزداد حركة الثعابين بسبب البحث عن شريك للتزاوج أو عن أماكن آمنة لوضع البيض.


كيف تقلل من وجود الثعابين؟

يوصي الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية، منها:

إزالة الحشائش والنباتات الكثيفة حول المنازل.

التخلص من أكوام القمامة والأخشاب ومخلفات البناء.

سد الفتحات والشقوق في الجدران والأرضيات.

مكافحة الفئران والقوارض لأنها تجذب الثعابين.

الحفاظ على نظافة الحدائق والمزارع وعدم ترك مخلفات لفترات طويلة.

استخدام إضاءة جيدة حول المنازل ليلًا، خاصة في المناطق الريفية.


ماذا تفعل إذا شاهدت ثعبانًا؟

حافظ على هدوئك وابتعد عنه مسافة آمنة.

لا تحاول الإمساك به أو قتله، لأن ذلك قد يدفعه للدفاع عن نفسه.

امنع الأطفال والحيوانات الأليفة من الاقتراب منه.

تواصل مع الجهات المختصة أو فرق الحماية المدنية للتعامل معه بطريقة آمنة.


في حال التعرض للدغة ثعبان

إذا تعرض شخص للدغة ثعبان، يجب:

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على الرعاية الطبية.

تقليل حركة الجزء المصاب قدر الإمكان.

إزالة الخواتم أو الإكسسوارات إذا كانت اللدغة في اليد أو القدم تحسبًا لحدوث تورم.

عدم شق مكان اللدغة أو محاولة امتصاص السم.

عدم وضع الثلج أو ربط الطرف المصاب بعنف، لأن ذلك قد يزيد من المضاعفات.


هل كل الثعابين سامة؟

لا، فهناك أنواع كثيرة من الثعابين غير السامة، بينما توجد أنواع سامة قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُقدم العلاج المناسب في الوقت المناسب. لذلك لا ينبغي محاولة التفرقة بين الأنواع دون خبرة، ويُفضل دائمًا التعامل مع أي ثعبان بحذر واعتباره مصدرًا محتملاً للخطر.

انتشار صور الثعابين على مواقع التواصل لا يعني بالضرورة وجود ظاهرة عامة في جميع المناطق، لكن ارتفاع الحرارة والتغيرات البيئية قد يزيدان من فرص ظهورها في بعض الأماكن. وتظل الوقاية، والحفاظ على نظافة البيئة المحيطة، وسرعة طلب المساعدة الطبية عند التعرض للدغة، هي أفضل وسائل الحد من المخاطر.

الثعابين انتشار الثعابين اسباب انتشار الثعايين الطرق التهامل مع انتشار الثعابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

ترشيحاتنا

الثعابين

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

أكواب الكوكيز الباردة

حضريها لأطفالك في البيت.. طريقة عمل أكواب الكوكيز الباردة

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد