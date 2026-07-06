فاهيتا الفراخ الأصلية.. وصفة سهلة وسريعة بخطوات بسيطة

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة ولذيذة، فإن فاهيتا الفراخ من أشهر الأكلات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، كما أنها تناسب الغداء أو العشاء، وتُقدم مع التورتيلا أو الأرز أو الخبز.

المكونات

500 جرام صدور فراخ مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أحمر شرائح.

ثمرة فلفل أصفر شرائح.

ثمرة فلفل أخضر شرائح.

بصلة كبيرة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

عصير نصف ليمونة.



للتتبيلة

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة شطة (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملح حسب الرغبة.



طريقة التحضير

1. اخلطي جميع مكونات التتبيلة مع عصير الليمون والزيت، ثم أضيفي شرائح الفراخ واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل.



2. سخني مقلاة على نار عالية، ثم شوحي الفراخ حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيها من المقلاة.



3. في نفس المقلاة، أضيفي البصل والثوم وقلبيهما لمدة دقيقة، ثم أضيفي ألوان الفلفل وقلبيها حتى تظل مقرمشة قليلًا.



4. أعيدي الفراخ إلى المقلاة مع الخضار، وقلبي المكونات لمدة دقيقتين حتى تمتزج النكهات.



5. قدمي الفاهيتا ساخنة داخل خبز التورتيلا مع الجبن المبشور، أو مع الأرز الأبيض والسلطة، ويمكن إضافة صوص الثومية أو الجواكامولي حسب الرغبة.

للحصول على طعم المطاعم، احرصي على طهي الفراخ والخضار على نار عالية وعدم ترك الخضار يذبل كثيرًا حتى يحتفظ بقوامه المقرمش.