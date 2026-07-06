أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، استقالته من منصبه بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 3-2 في مباراة دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

وسبق لأجيري إعلان رحيله بعد نهاية بطولة كأس العالم على أن يتولى رافاييل ماركيز مهمة تدريب المنتخب بعد نهاية رحلة المونديال.

وقال أجيري :" أودع كرة القدم، وداعا ملعب أزتيكا. أرحل بفخر كنت أرغب في توديع الجماهير بفوز ، هذا مؤلم، لكن حاولنا

سبق لأجيري تولى مهمة تدريب المنتخب المكسيكي للمرة الأولى في عام 2011، واستمر في منصبه لمدة عام، وجاءت ولايته الثانية من أبريل2009 إلى نهاية يونيو 2010، وبدأت ولايته الثالثة في صيف 2024.

حجز منتخب إنجلترا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

ويضرب المنتخب الإنجليزي موعدًا مرتقبًا مع منتخب النرويج في الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الطرفان إلى مواصلة المشوار والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي