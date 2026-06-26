بأوامر الفيفا ... البطة ميرلين ممنوعة من دعم منتخب المكسيك

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منع وجود البطة ميرلين والتي لفتت الانظار، بارتدائها قميص منتخب المكسيك ودعمها له على أرضه خلاله مباريات كأس العالم

واكدت صحيفة “الجارديان، أن ميرلين اصبحت بطلة شعبية في المكسيك بعد أن أصبحت رمزًا لحملة المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2026 على أرضه، لكن لوائح الفيفا حالت دون حضورها مباراة يوم الأربعاء برفقة عائلتها البشرية.

وكانت ميرلين حصلت علي تصريح لدخول ملعب أزتيكا لتصوير فقرة مع ت إحدى أكبر شبكات التلفزيون في أمريكا اللاتينية، وبموجب بروتوكولات أمنية مشددة سافرت ميرلين برحله داخل قفص نقل، برفقة مالكتها وابنها كريستيان