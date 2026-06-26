ياسر إبراهيم : حسام حسن يختار الأفضل لكل مباراة

أكد ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر الأول، أنه لا يوجد فارق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي في صفوف الفراعنة، لأن الجميع لديه هدف واحد في كأس العالم، وهو الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وأضاف أنه يتمنى عودة حمدي فتحي سريعًا من الإصابة وكذلك حسام عبدالمجيد ، معربا عن ثقته أن أي لاعب يشارك سيقدم أفضل ما لديه لاسعاد الجماهير.

وواصل ياسر إبراهيم أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، يختار الطريقة الأنسب في كل مباراة حسب إمكانيات المنافس، مؤكدا علي أن الجميع يقدم كل ما لديه لتحقيق الفوز في أي مباراة.

يستعد منتخب مصر لمواجهة إيران في السادسة صباح السبت بتوقيت القاهرة، ضمن ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم.