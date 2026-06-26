مرموش ومروان على الدكة.. تغييرات في صفوف منتخب مصر أمام إيران

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تغيرات في صفوف منتخب مصر أمام منتخب ايران غدا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر فيسبوك: تغييرات كثيرة في صفوف منتخب مصر امام إيران، بعد التأكد من الصعود لدور الـ32 يجريها حسام حسن.

وأضاف: مرموش ومروان علي دكة الاحتياط، وتريزيجيه ومحمود صابر أساسيان.. بالتوفيق ان شاء الله.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ومواصلة مشوارهم في البطولة دون انتظار نتائج المنافسين.

موعد مباراة مصر وإيران والقنوات الناقلة



تقام مباراة مصر وإيران غدا السبت على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الحادية عشرة مساءً يوم 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل.



ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في المنطقة.