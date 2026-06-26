بأسلحة الدمار الشامل.. هل إيران أخطر اختبار ينتظر منتخب مصر في كأس العالم؟

أكدت الناقدة الرياضية نورهان طمان أن المنتخب الإيراني يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها السرعات الكبيرة، والتفوق البدني، والقدرة على تنفيذ التحولات السريعة من الدفاع للهجوم، وهي عناصر قد تشكل تهديدًا حقيقيًا لأي منافس.

تشابه في الأسلوب.. واختلاف في السرعة

وأوضحت “طمان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المنتخب الإيراني يقدم كرة قريبة إلى حد كبير من أسلوب المنتخب المصري، لكنه يتميز بسرعة أكبر في تنفيذ الهجمات والتحولات، وهو ما ظهر خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

أفضلية مصر.. لكن إيران الأكثر احتياجًا

ورغم أن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا منح الفراعنة أفضلية في المجموعة ووضعهم على القمة، فإن المنتخب الإيراني يدخل اللقاء تحت ضغط أكبر، إذ يحتاج لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة.

مفاجآت المونديال مستمرة

وأشارت نورهان طمان إلى أن نتائج البطولة أثبتت أن المفاجآت واردة، مستشهدة بفوز الإكوادور على ألمانيا، مؤكدة أن كأس العالم لا يعترف بالأسماء، وأن كل مباراة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز.