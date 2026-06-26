قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
إيران: الوجود العسكري الأمريكي بالخليج مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة
رسالة حاسمة | نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب من لبنان
أحمد موسى يكشف حقيقة الجدل حول مباراة مصر وإيران
الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟
"شوفها.. قبل ما تجرب تعيشها".. مبادرة جديدة بـ"الواقع الافتراضي" لمواجهة الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي باكستان
قُربات يوم الجمعة.. اغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بأسلحة الدمار الشامل.. هل إيران أخطر اختبار ينتظر منتخب مصر في كأس العالم؟

المنتخب الإيراني
المنتخب الإيراني
رحمة سمير

أكدت الناقدة الرياضية نورهان طمان أن المنتخب الإيراني يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها السرعات الكبيرة، والتفوق البدني، والقدرة على تنفيذ التحولات السريعة من الدفاع للهجوم، وهي عناصر قد تشكل تهديدًا حقيقيًا لأي منافس.

تشابه في الأسلوب.. واختلاف في السرعة

وأوضحت “طمان” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المنتخب الإيراني يقدم كرة قريبة إلى حد كبير من أسلوب المنتخب المصري، لكنه يتميز بسرعة أكبر في تنفيذ الهجمات والتحولات، وهو ما ظهر خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

أفضلية مصر.. لكن إيران الأكثر احتياجًا

ورغم أن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا منح الفراعنة أفضلية في المجموعة ووضعهم على القمة، فإن المنتخب الإيراني يدخل اللقاء تحت ضغط أكبر، إذ يحتاج لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة.

مفاجآت المونديال مستمرة

وأشارت نورهان طمان إلى أن نتائج البطولة أثبتت أن المفاجآت واردة، مستشهدة بفوز الإكوادور على ألمانيا، مؤكدة أن كأس العالم لا يعترف بالأسماء، وأن كل مباراة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز.

كرة_القدم تشكيلة_المنتخب تحليل_كروي مونديال منتخب_إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الدواجن

أسعار الدواجن تهوي.. والصناعة تدق ناقوس الخطر

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد