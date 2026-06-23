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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة تحتفل بالفوز على نيوزيلندا: المنتخب المصري أدخل الفرحة إلى كل بيت وجعل الحياة «لونها بمبي»

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن حالة من الفرحة العارمة سيطرت على المصريين عقب الإنجاز الذي حققه المنتخب المصري.

وواصلت، أن الجميع كان عاجزًا عن إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن سعادته: "الواحد مش عارف يحتفل بيكم إزاي بصراحة، يعني كل واحد في مصر النهاردة مش عارف إزاي يعبر عن فرحته"، مؤكدة أن المنتخب نجح في إسعاد الشعب المصري بأكمله.. أنتوا فرحتوا مصر وفرحتوا قلوبنا، مخلتوش مصري واحد قاعد من غير ما يكون فرحان".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ ما حققه المنتخب جعل المصريين يشعرون بأن "الحياة بقى لونها بمبي"، مؤكدة أن مشاهد الاحتفال والفرحة كانت حاضرة في كل مكان.

وأشارت إلى أن الشعب المصري كتب بيده رسالة واضحة تؤكد عشقه لوطنه، قائلة إن الجميع عاش حالة من الانبهار بما شاهده من مظاهر الدعم والفرح، موضحة أن ارتباط الجماهير بالمنتخب لا يتعلق بكرة القدم فقط، وإنما بحب الوطن والانتماء إليه.

ووجهت الإعلامية الشكر إلى المنتخب المصري، قائلة: "أنا بشكر المنتخب المصري، بشكركم جداً جداً جداً"، كما هنأت مصر والمنتخب والجماهير المصرية التي واصلت الدعاء للفوز، موضحة أن المساجد شهدت حضورًا كثيفًا للمصلين وقت الفجر، حتى بدت "زي رمضان"، حيث كانت ممتلئة بالناس الذين دعوا للمنتخب.

 المنتخب يمثل مصر كلها

وشددت، على أن هذا المشهد يعكس أن المنتخب يمثل مصر كلها، وأن فرحة الجماهير أو حزنها لا ترتبط فقط بنتائج المباريات، وإنما تنبع من إحساس عميق بالوطنية، مؤكدة: "هو الدعاء مش عشان كورة بس، لا، عشان موضوع وطن.. حب وطن".

بسمة وهبة المصريين المنتخب المصري الشعب المصري

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