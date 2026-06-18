مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب



شهد برنامج «90 دقيقة» مشادة كلامية على الهواء بين الإعلامية Basma Wahba والكاتب أحمد الطيب، وذلك خلال مناقشة قضية تتعلق بالإعلامي Ahmed Shobier.



اعتراض على المقاطعة



وبدأت الأزمة عندما اعترض أحمد الطيب على تكرار مقاطعته أثناء حديثه، مطالبًا بالحصول على فرصة كاملة لعرض وجهة نظره.



ووجه حديثه إلى بسمة وهبة قائلًا: «إنتي بتقاطعيني ليه؟»، قبل أن يضيف: «ينفع تكلمي ضيفك بالطريقة دي؟.. سبيني أكمل كلامي».



رد بسمة وهبة



من جانبها، ردت بسمة وهبة مؤكدة أن المقاطعة جزء من إدارة الحوار التلفزيوني، وقالت: «آه ينفع.. إحنا مش في نشرة أخبار ولا راديو، ده حوار».

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