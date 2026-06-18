بسمة وهبة تكشف مفاجأة في فحص عصير القصب بطوخ

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن واقعة تموينية بمحافظة القليوبية في منطقة طوخ، حيث تم ضبط أحد باعة عصير القصب بعد العثور على مادة تُدعى «ثاني أكسيد التيتانيوم» داخل العصير، مؤكدة أن الواقعة تستدعي التوقف عندها بشكل جاد، وقالت: «خلي بالكم كويس ولو إنتوا في المحل قولوا للراجل.. يا جماعة أنا بعمل توعية».

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذه المادة تُستخدم كمبيض غذائي في بعض الصناعات، مشيرة إلى أنها تُضاف أحياناً بكميات محددة، لكنها قد تشكل خطراً إذا لم تُستخدم بشكل صحيح أو دون رقابة، قائلة: «المادة دي اسمها ثاني أكسيد التيتانيوم.. دي مادة اسمها مبيض يعني هي بتبيض».

وخلال حديثها، شددت على ضرورة التوعية داخل محلات العصير والتأكد من المكونات المستخدمة، مؤكدة أن هدفها هو حماية المستهلكين، قائلة: «أنا شغلي إن أنا أوعي الناس وبدون حرج ومفيش عندي محاذير»، موضحة أن أي إضافات غير معلنة في العصائر قد تمثل خطراً صحياً إذا لم تكن تحت إشراف واضح.