قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه
لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام تضامنا مع نجم الفريق
بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"
واشنطن تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني للأسواق ضمن تسوية لإنهاء الحرب
انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل
رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن
تعليق قوي من أحمد موسى على تعادل مصر مع بلجيكا في المونديال | بث مباشر
فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان
وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كا-رثة داخل مستشفى الشاطبي.. ونقابة الأطباء: "ما جالناش حاجة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط أكثر من 55 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظورة داخل محلات عصير القصب بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات رقابية مكثفة على محلات عصير القصب بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك بمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

حملات تموينية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط إجمالي 55.3 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الأغذية والعصائر، إلى جانب سحب 24 عينة من العصائر لإخضاعها للفحص بالمعامل المركزية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

ردع مخالفين 

وتوزعت الضبطيات على عدد من المراكز، حيث تم في مركز كفر الزيات ضبط 39 كجم و1.8 كجم من المادة المحظورة وسحب 3 عينات، وفي بندر طنطا ضبط 2.5 كجم وسحب 8 عينات وتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بينما أسفرت حملة سمنود عن ضبط 9 كجم وسحب 3 عينات، وفي قطور تم ضبط 70 لترًا من العصائر مجهولة البيانات وسحب 4 عينات، كما تم في بسيون ضبط 35 لترًا من العصائر داخل جراكن غير مدون عليها بيانات و45 قطعة آيس كريم منتهية الصلاحية وسحب 6 عينات، وفي زفتى تم تحرير 4 محاضر لحيازة منتجات غذائية بدون بيانات، بينما أسفرت حملة بندر المحلة الكبرى عن ضبط 3 كجم من المادة المحظورة.

الحملات الرقابية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين حملات تموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

ترشيحاتنا

جمال شعبان

وظيفة بيولوجية.. جمال شعبان يعلن فوائد ارتفاع حرارة الجو

أحمد موسى

أحمد موسى: إسرائيل لن تتوقف عن تنفيذ خطتها تجاه إيران رغم اتفاق طهران وواشنطن

الرئيس السيسي

في قمة السبع.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

بالصور

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد