ضبط أكثر من 55 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظورة داخل محلات عصير القصب بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات رقابية مكثفة على محلات عصير القصب بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك بمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية.

حملات تموينية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط إجمالي 55.3 كجم من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في الأغذية والعصائر، إلى جانب سحب 24 عينة من العصائر لإخضاعها للفحص بالمعامل المركزية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

ردع مخالفين

وتوزعت الضبطيات على عدد من المراكز، حيث تم في مركز كفر الزيات ضبط 39 كجم و1.8 كجم من المادة المحظورة وسحب 3 عينات، وفي بندر طنطا ضبط 2.5 كجم وسحب 8 عينات وتحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بينما أسفرت حملة سمنود عن ضبط 9 كجم وسحب 3 عينات، وفي قطور تم ضبط 70 لترًا من العصائر مجهولة البيانات وسحب 4 عينات، كما تم في بسيون ضبط 35 لترًا من العصائر داخل جراكن غير مدون عليها بيانات و45 قطعة آيس كريم منتهية الصلاحية وسحب 6 عينات، وفي زفتى تم تحرير 4 محاضر لحيازة منتجات غذائية بدون بيانات، بينما أسفرت حملة بندر المحلة الكبرى عن ضبط 3 كجم من المادة المحظورة.

الحملات الرقابية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.