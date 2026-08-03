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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عبد المجيد يصل بلغاريا تمهيدا للانضمام إلى لودوجوريتس

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حسن العمدة

وصل حسام عبد المجيد إلى بلغاريا، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف لودوجوريتس والانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الجديد.

ووصل مدافع الزمالك السابق إلى بلغاريا برفقة وكيله سامر سلامة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وبدء مشواره مع بطل الدوري البلغاري.

ويستهل لودوجوريتس مشواره المحلي بقوة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري البلغاري، على حساب لوكوموتيف بلوفديف بهدف دون رد، ودوناف روسه بهدفين دون مقابل، وفراستا بنتيجة 2-1، على أن يخوض مباراته المقبلة يوم الأحد 9 أغسطس.

وكان حسام عبد المجيد قد أوضح في تصريحات سابقة أسباب تفضيله الانتقال إلى لودوجوريتس رغم تلقيه عروضًا مالية أكبر من أندية خليجية، مؤكدًا أن رغبته كانت الاحتراف في دوري أوروبي أكثر تنافسية، والمساهمة في فتح الباب أمام لاعبي الزمالك الشباب للاحتراف خارج مصر.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض حسام عبد المجيد 171 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا، كما توج بثلاثة ألقاب للدوري المصري، ولقبين لكأس مصر، إلى جانب كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

حسام عبد المجيد لودوجوريتس الزمالك

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