معالي يلاحق الزمالك.. وفيفا يفتح ملفا جديدا يهدد القيد

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بإلزامه بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السابق عبد الحميد معالي وذلك بعد فسخ التعاقد بين الطرفين من جانب اللاعب.

مهلة أخيرة لتجنب إيقاف القيد

ومنح "فيفا" إدارة الزمالك مهلة تمتد إلى 45 يوما لسداد مستحقات اللاعب محذرا من توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتي انتقالات حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة.

أزمة جديدة مع عبد الحميد معالي

وتعد هذه القضية امتدادا لسلسلة الأزمات المرتبطة بعبد الحميد معالي إذ سبق أن تسبب انتقاله إلى الزمالك في نشوب نزاع مع ناديه السابق اتحاد طنجة المغربي بشأن المستحقات المالية الخاصة بالصفقة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب مقابل 500 ألف دولار، إلا أن اتحاد طنجة لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بالحصول على باقي قيمة الصفقة ليصدر "فيفا" أحكاما لصالح النادي المغربي في القضيتين.

انفراجة في ملف اتحاد طنجة

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية تطورا إيجابيا بعدما تم حذف قضية اتحاد طنجة من النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم في خطوة تعكس نجاح إدارة الزمالك في إنهاء أحد الملفات العالقة المتعلقة بإيقاف القيد.

ورغم غلق هذا الملف يجد الزمالك نفسه أمام تحدٍ جديد يتمثل في سرعة إنهاء أزمة عبد الحميد معالي لتفادي التعرض لعقوبة جديدة قد تؤثر على تعاقدات الفريق خلال الفترة المقبلة.