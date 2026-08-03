خالد الغندور: الأهلي زعيم القارة.. والزمالك وبيراميدز يبدآن من دور الـ64 في أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم الجديد ستبدأ مشوارها من أدوار مختلفة.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "كل الفرق المصرية الزمالك و بيراميدز هيلعبوا من دور الـ64 في دوري الأبطال. وزد طبيعي أول مشاركة".

وأضاف: "لكن قيمة الأهلي الكبيرة في القارة السمراء وزعيم القارة بلا منازع هتخليه يلعب في الكونفدرالية من دور الـ32".



ولا تقتصر تحركات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل بل تمتد إلى الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل العمود الفقري للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى إسبانيا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد بدأت إدارة الأهلي مرحلة حاسمة في ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق بعدما حددت موعدًا نهائيًا لحسم الموقف مع خمسة لاعبين في خطوة تستهدف توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني قبل بداية المنافسات الرسمية.

وحددت إدارة القلعة الحمراء غدا الثلاثاء موعدًا أخيرًا للحصول على ردود اللاعبين بشأن عروض التجديد المقدمة لهم في محاولة لإنهاء الملفات العالقة قبل انطلاق فترة الإعداد الخارجية خاصة أن الجهاز الفني يرغب في دخول الموسم الجديد بقائمة مستقرة بعيدًا عن أي ضغوط مرتبطة بمستقبل اللاعبين.