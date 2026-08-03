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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الجامعى الجديد

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادي الاهلية بقنا، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها   للعام الجامعي 2026/2027، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقبول، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد غلق باب التقديم قبل إغلاقه بنحو 24 ساعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تعليمية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التقديم متاح للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والثانوية الأزهرية، والثانوية البريطانية، ومدارس النيل لعام 2026.


وتابع عكاوى، بالإضافة إلى طلاب المعاهد الفنية الصناعية والتجارية، ودبلومات المدارس الفنية الصناعية والتجارية لنظامي الثلاث والخمس سنوات، والدبلوم الفني تمريض، ومدارس We لعام 2026.


وأضاف رئيس جامعة قنا، أن البرامج  المتاحة تشمل  الطب والجراحة، وطب الفم الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإدارية والمالية، والألسن شعبة اللغة الانجليزية، شعبة اللغة الفرنسية.


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، أن رسوم طلب الالتحاق تبلغ 1500جنيه لكل برنامج منفصل وهي غير قابلة للاسترداد، مع إمكانية تقدم الطالب لأكثر من برنامج إلكترونياً برسوم مستقلة لكل طلب، حيث يُتاح سداد الرسوم بسهولة عبر منافذ شركة فوري.


وأشار النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، إلى أن القبول يخضع لاستيفاء الحد الأدنى المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي، وأن التقديم الإلكتروني يُعد مبدئياً ومقترناً بقواعد التنسيق الداخلي والطاقة الاستيعابية، مشدداً على أن الجامعة لا تتعامل مع أي مكاتب أو وسطاء، وأن عملية التقديم تتم حصرياً وبشكل مباشر من قبل الطالب عبر الرابط الرسمي المعتمد.

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