تشابي ألونسو: تجاوزت تجربة ريال مدريد.. وحان وقت تشيلسي

تحدث الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لتشيلسي، عن تجربته السابقة مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه أغلق تلك الصفحة بشكل نهائي، ويركز حاليًا على قيادة الفريق اللندني نحو استعادة مكانته بين كبار الكرة الإنجليزية.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد في صيف 2025، بعد نجاحه التاريخي مع باير ليفركوزن، إلا أن مشواره مع النادي الملكي انتهى سريعًا بإقالته في يناير الماضي، عقب سلسلة من النتائج التي لم ترقَ لتطلعات الإدارة.

وخلال تجربته مع ريال مدريد، خاض المدرب الإسباني 34 مباراة، حقق الفوز في 24 منها، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، قبل أن يتولى ألفارو أربيلوا المهمة حتى نهاية الموسم.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أكد ألونسو أنه تجاوز تلك المرحلة، وقال: "ما حدث أصبح جزءًا من الماضي، لقد تعلمت الكثير من تلك التجربة، وأشعر بالحماس لبدء فصل جديد مع تشيلسي."

وأضاف: "راجعت كل ما حدث، وحاولت تقييم عملي بصدق، لأن الفترات الصعبة تمنح المدرب خبرة أكبر، وقد خرجت منها بدروس مهمة سأستفيد منها في المستقبل."

ويبدأ ألونسو مهمته مع تشيلسي بعد موسم شهد تراجعًا كبيرًا للفريق، حيث أنهى "البلوز" منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز العاشر، لتقرر الإدارة إجراء تغيير فني استعدادًا للموسم الجديد.

وتسعى إدارة النادي اللندني إلى العودة للمنافسة على الألقاب، بعدما دعمت الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، يتقدمها التعاقد مع مورغان روجرز، في واحدة من أكبر صفقات النادي خلال السنوات الأخيرة.

واختتم ألونسو تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المشروع الجديد داخل تشيلسي، مشيرًا إلى أنه لمس العديد من النقاط الإيجابية داخل النادي، ويؤمن بقدرة الفريق على العودة إلى المنافسة إذا استمر العمل بنفس النهج خلال المرحلة المقبلة.