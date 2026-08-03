قائمة منتخب شابات السلة 3×3 في دوري الأمم بتونس

أعلن هاني حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3×3 للشابات، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة دوري الأمم، المقرر إقامتها في مدينة المنستير التونسية، بداية من اليوم الإثنين.

وتضم القائمة 6 لاعبات، هن: جنا الألفي، تمارا نادر السيد، جنا الشامي، فريدة مسعد، ملك سامي، رضوى علاء.

وكانت قرعة دوري الأمم للشابات قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبي الجزائر وبنين.

ويستهل منتخب مصر للشابات مشواره اليوم بمواجهة الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً، ثم يخوض ثاني مبارياته أمام بنين في الساعة الثامنة و 50 دقيقة مساءً.