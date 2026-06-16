لحماية صحة المواطنين| حملات مكثفة على محلات عصير القصب.. وتحرير 103 محاضر للمخالفين بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال تقديم الأغذية والمشروبات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتحرك الفوري والحاسم لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين، مع التركيز على محلات العصائر للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المقدمة للجمهور.

وأكد المحافظ أن صحة المواطن وسلامته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس السلامة الغذائية أو تهدد الأمن الصحي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح كدواني أنه أصدر توجيهات عاجلة للأجهزة الرقابية بالتنسيق الكامل فيما بينها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظورة في بعض محلات تقديم العصائر، مؤكداً أن ثبوت استخدام أي مواد مضافة غير مصرح بها أو مجهولة المصدر سيقابل بإجراءات حاسمة تصل إلى الغلق الفوري للمنشأة والإحالة للجهات المختصة.

وأعلنت مديرية التموين تنفيذ حملات رقابية موسعة ومفاجئة على عدد كبير من محلات العصائر بمختلف أنحاء المحافظة، بمشاركة مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 66 مخالفة تنوعت بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب سحب عينات من بعض المنتجات للفحص المعملي، ومصادرة كميات من الفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

في سياق متصل، كثفت لجنة حماية المستهلك والوحدات المحلية جهودها الميدانية تحت إشراف الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حيث شملت الحملات مراكز ملوي ومطاي وسمالوط، وأسفرت عن تحرير 37 محضراً للمخالفين، تضمنت مخالفات إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، ومخالفة الاشتراطات البيئية والصحية، والعمل دون شهادات صحية.

كما تم التحفظ على مضبوطات شملت نصف طن سكر حر، وربع طن سكر مدعم، ونصف طن من ملح الطعام، و216 عبوة عصير، و200 علبة كوكتيل، بالإضافة إلى ضبط كميات من الألوان الصناعية البيضاء والحمراء، مع التنبيه المشدد على جميع المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بقواعد واشتراطات سلامة الغذاء.

وأهابت محافظة المنيا بجميع أصحاب الأنشطة الغذائية الالتزام الفوري بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف على مدار الساعة، ومناشدة المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

