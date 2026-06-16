دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بمخزن مواد غذائية بإحدى قرى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن للمواد الغذائية، دون وقوع أي إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية بإحدى قرى مركز المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، فور تلقي البلاغ، حيث قامت فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق، ومنع امتداد للمناطق المجاورة وسط حالة وانتهاء عمليات التبريد والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق نشب داخل مخزن للمواد الغذائية يحتوي على كمية من البضائع ومن المرجح ان يكون السبب ماس كهربائي، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لحصر الخسائر النهائية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

