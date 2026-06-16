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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طبيب و3 آخرين في انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي بديرمواس بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ديرمواس جنوب المنيا،  حادث انقلاب سيارة ملاكي ونتج عنه مصرع طبيب و3 آخرين مقيمون بمحافظة سوهاج، تم نقلهم لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا على بعد نحو 15 كيلومترًا من كمين البرشا في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات،  وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أسفر الحادث عن مصرع الدكتور هاني. ف. م 40 سنه، وعبد الله. ه. ف وعهد. ه. ف والبشير. ه. ف وتم إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى التخصصي، وباشرت الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا حادث انقلاب ملاكي الطريق الصحراوي ديرمواس

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