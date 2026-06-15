محافظ المنيا يوجه بحلول فورية لعدد من المطالب الخدمية والإنسانية

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي مراكز ملوي وأبوقرقاص وديرمواس، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والمعيشية، في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم.

واستهل المحافظ اللقاء بتهنئة أبناء المحافظة والشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدًا أن اللقاءات الجماهيرية تمثل آلية مهمة للوقوف على احتياجات المواطنين وتحقيق حلول عملية وفورية لمشكلاتهم.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتزامن مع انطلاق التشغيل التجريبى بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وموجهًا الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للتسجيل والاستفادة من خدمات المنظومة.

وفي مركز ديرمواس، وجّه المحافظ بتوصيل الصرف الصحي لمنزل أحد المواطنين، وتوفير فرصة عمل لأحد الشباب بالتنسيق مع مديرية العمل، كما كلّف الوحدة المحلية وجمعية الأورمان بإنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك وتوفير السلع اللازمة لتشغيلها كمشروعات صغيرة للأسر المستحقة.

وفي مركز أبوقرقاص، وجّه بدراسة إدراج إنشاء كوبري بقرية البربا ضمن الخطة الاستثمارية، وفحص شكوى 150 منزلًا متضررة من خطوط الضغط العالي، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة ودعم منظومة الإضاءة وتوفير خط مواصلات وخدمات أساسية لسكان مشروع الإسكان الاجتماعي بالمطاهرة.

وفي مركز ملوي، كلّف المحافظ شركة مياه الشرب بسرعة معاينة واستكمال إجراءات توصيل المياه لـ15 منزلًا بقرية أم قمص.

كما أعلن تشغيل محطة مياه دير البرشا رسميًا فور الانتهاء من أعمالها بنهاية سبتمبر المقبل، بما يسهم في القضاء على مشكلات ضعف المياه بالمنطقة، مع تدعيم الشبكات بخطوط إضافية لخدمة التجمعات السكانية القريبة.

كما استجاب لمطلب أهالي البرشا بتوفير أعمدة إنارة جديدة، ووجّه بفتح معهد شاكر الابتدائي الأزهري بقرية قلبا وانتظام الدراسة به فور الانتهاء من معالجة الملاحظات الهندسية.

وشهد اللقاء عددًا من الاستجابات الإنسانية، حيث وجّه المحافظ بإجراء عملية تغيير مفصل لإحدى الحالات على نفقة الدولة، ودراسة توفير سكن مناسب لإحدى الأسر المعيلة، والتكفل بالمصروفات الجامعية لإحدى الطالبات، فضلًا عن الاستجابة لطلبات خاصة بذوي الهمم، وتوفير ماكينة خياطة لإحدى السيدات، وكرسي متحرك لطفلة، وصرف مساعدات مالية وغذائية، وتلبية طلبات حصص الخبز للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.